“Da quel momento non ho più capito nulla”: così Patrizia Mirigliani commenta a La Volta Buona quello che ha provato dopo avere letto sui social un messaggio scritto dal figlio, Nicola Pisu. “Penso che lasciare questa vita sia la cosa migliore”, le parole del 36enne in un post rimosso poco dopo. E la patron di Miss Italia, ospite di Caterina Balivo, ha spiegato di averlo subito chiamato: “‘Gli ho detto subito: ‘Togli quel post, io sto male, non posso pensare una cosa del genere. Ti prego, non lo fare più’. E lui mi ha risposto: ‘Spesso noi ragazzi ci confrontiamo attraverso i social su queste tematiche, non sono il primo che lo fa’ e io ho detto ‘ma non si può parlare con un amico carissimo, con qualcuno, perché hai fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era già di giri e ha pensato che la vita non fosse poi così bella. È uscito da una storia complicata”: Patrizia Mirigliani parla del messaggio preoccupante del figlio Nicola Pisu: