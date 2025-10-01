Epidemia sulla nave da crociera | oltre settanta passeggeri colpiti dal norovirus
Un viaggio da sogno si è trasformato in un incubo per i passeggeri della Serenade of the Seas, la nave da crociera della compagnia Royal Caribbean partita da San Diego lo scorso 19 settembre. Durante la traversata, che prevede tappe in Messico, Costa Rica, Colombia e il passaggio attraverso il Canale di Panama con arrivo previsto a Miami il 2 ottobre, oltre settanta persone hanno manifestato sintomi gastrointestinali come vomito e diarrea. Tra i contagiati anche un membro dell’equipaggio. Il virus, diffusosi rapidamente negli spazi chiusi della nave, ha scatenato paura a bordo e costretto l’equipaggio ad attivare immediatamente tutti i protocolli di sicurezza sanitaria, comprese misure straordinarie di sanificazione e isolamento dei casi sospetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: epidemia - nave
