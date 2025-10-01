Epic è soddisfatta delle modifiche di Apple alla procedura di installazione degli store alternativi

Dday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non capita spesso di commentare la soddisfazione di Epic nei confronti di Apple, per quanto la società abbia ancora il dente avvelenato per diverse politiche della mela. Google non ha invece mostrato miglioramenti nella procedura di installazione dello store Epic su Android. 🔗 Leggi su Dday.it

epic 232 soddisfatta delle modifiche di apple alla procedura di installazione degli store alternativi

© Dday.it - Epic è soddisfatta delle modifiche di Apple alla procedura di installazione degli store alternativi

In questa notizia si parla di: epic - soddisfatta

Caso Epic Games, Apple sostiene che le modifiche all’App Store sono eccessive e incostituzionali - Secondo Apple, Epic Games &#232; l'unico attore della causa, quindi le nuove regole dovrebbero essere applicate e adattate solo agli interessi di quest'ultimo. Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Epic 232 Soddisfatta Modifiche