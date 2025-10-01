Epic è soddisfatta delle modifiche di Apple alla procedura di installazione degli store alternativi

Non capita spesso di commentare la soddisfazione di Epic nei confronti di Apple, per quanto la società abbia ancora il dente avvelenato per diverse politiche della mela. Google non ha invece mostrato miglioramenti nella procedura di installazione dello store Epic su Android. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Epic è soddisfatta delle modifiche di Apple alla procedura di installazione degli store alternativi

In questa notizia si parla di: epic - soddisfatta

Epic Games ha disattivato l'emote di Peacemaker in Fortnite, citando preoccupazioni sulle "intenzioni creative" del partner HBO. La decisione arriva pochi giorni dopo l’episodio 6 della seconda stagione di Peacemaker, che ha rivelato Terra-X, un universo in c - facebook.com Vai su Facebook

Caso Epic Games, Apple sostiene che le modifiche all’App Store sono eccessive e incostituzionali - Secondo Apple, Epic Games è l'unico attore della causa, quindi le nuove regole dovrebbero essere applicate e adattate solo agli interessi di quest'ultimo. Scrive multiplayer.it