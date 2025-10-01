Ep679 – Uccide la moglie e fugge con i figli Uno ritrovato senza vita l’altra è grave – San Siro a Inter e Milan sarà abbattutto
Benevento, uccide la moglie e fugge con i figli. Fermato, il 58enne sospettato è stato trovato con il giovane senza vita e con la ragazza grave. Arnold Schwarzenegger in Vaticano per il clima: “Trump e i negazionisti? Mai arrendersi” Approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan. Lo stadio sarà abbattutto e ricostruito dalla due società. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ep679 - uccide
Uccide la moglie e si suicida - Un uomo di 62 anni, perito informatico, originario della provincia di Ancona, ha sparato un colpo di pistola alla moglie di 47 anni, uccidendola, poi si è ... Riporta ilfattoquotidiano.it