In alto i calici, il Chianti Nord ha presentato le squadre biancoverdi 202526: la prima squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria, gli Juniores provinciali e gli Amatori di Luca Andreucci. La formazione dilettanti è guidata dal confermato mister Claudio Michelacci che avrà il compito di centrare una tranquilla salvezza, in un girone molto impegnativo con formazioni aretine e senesi. La Prima categoria vedrà in campo un gruppo che unisce esperienza e gioventù, con attaccamento al paese e ai colori sociali biancoverdi. Gli Juniores sono composti da tanti giovani di belle speranze, sotto la regia dell’allenatore Paolo Gimignani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Entusiasmo Chianti Nord. Salvezza primo obiettivo