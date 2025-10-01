entrambi i portieri hanno ottime percentuali skorupski e atubolu sfida nella sfida fra i para rigori

Il confronto tra Bologna e Friburgo di domani, sarà pure l’occasione per la sfida tra due tra i migliori para rigori in circolazione: Lukasz Skorupski e Noah Atubolu. Ha già fatto la storia il portiere dei tedeschi, nonostante i soli 23 anni: è il primo della storia ad aver parato 5 rigori consecutivi. Ha iniziato la striscia neutralizzanto Wirtz contro il Leverkusen, ha proseguito mettendo gli incubi all’Union Berlino: due penalty respinti nella stessa partita a Juranovic e Volland. Poi ha detto no all’ex Milan Andre Silva del Wolfsburg a febbraio e infine, sempre contro il Wolfsburg ha neutralizzato la conclusione dagli undici metri di Schmid undici giorni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

