Entrambi i portieri hanno ottime percentuali Skorupski e Atubolu sfida nella sfida fra i para-rigori
Il confronto tra Bologna e Friburgo di domani, sarà pure l’occasione per la sfida tra due tra i migliori para rigori in circolazione: Lukasz Skorupski e Noah Atubolu. Ha già fatto la storia il portiere dei tedeschi, nonostante i soli 23 anni: è il primo della storia ad aver parato 5 rigori consecutivi. Ha iniziato la striscia neutralizzanto Wirtz contro il Leverkusen, ha proseguito mettendo gli incubi all’Union Berlino: due penalty respinti nella stessa partita a Juranovic e Volland. Poi ha detto no all’ex Milan Andre Silva del Wolfsburg a febbraio e infine, sempre contro il Wolfsburg ha neutralizzato la conclusione dagli undici metri di Schmid undici giorni fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: entrambi - portieri
Conte: «Abbiamo due portieri di grande livello, entrambi avranno spazio. Li abbiamo scelti per le loro caratteristiche differenti» (LIVE)
Conte: «Abbiamo due portieri di grande livello, entrambi avranno spazio. Li abbiamo scelti per le loro caratteristiche differenti»
? Elia Caprile, portiere del Cagliari, è finito nei radar di Milan e Inter. L’estremo difensore dei sardi è sotto monitoraggio degli scout delle due società. Entrambi i portieri titolari delle due milanesi, Maignan e Sommer, sono in scadenza di contratto alla fine d - facebook.com Vai su Facebook
Elia Caprile, portiere del Cagliari, è finito nei radar di Milan e Inter. L'estremo difensore dei sardi è sotto monitoraggio degli scout delle due società. Entrambi i portieri titolari delle due milanesi, Maignan e Sommer, sono in scadenza di contratto alla fine della - X Vai su X
Entrambi i portieri hanno ottime percentuali. Skorupski e Atubolu, sfida nella sfida fra i para-rigori - Ha già fatto la storia il portiere dei tedeschi, nonostante i soli 23 anni: è il primo della storia ad aver parato 5 rigori consecutivi. Lo riporta msn.com
Both goalkeepers have excellent penalty-saving percentages. Skorupski and Atubolu, a match within a match of penalty-saving. - The German goalkeeper has already made history, despite being just 23 years old: he's the first player in history to save five consecutive penalties. Secondo sport.quotidiano.net