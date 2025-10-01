Ente Serristori Bilancio chiuso con un utile di oltre 41 mila euro

Oltre 41 mila euro di utile. È il presidente dell'ente Serristori di Castiglion Fiorentino ha presentare il bilancio 2024 della partecipata da lui guidata. I conti sono stati rappresentati dal manager direttamente durante l'ultima seduta del consiglio comunale durante la quale è stato fornito un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it