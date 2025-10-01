Ente Serristori Bilancio 2024 | chiuso con un utile di oltre 41 mila euro
Arezzo, 1 ottobre 2025 – . Tra gli obiettivi: il raggiungimento di 29 posti alla Residenza Sanitaria Assistenziale e l’aumento della produzione di olio extravergine. Ad agosto ultimati i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle scale interne in pietra e di parte del sottotetto all’immobile in via Roma che ospita il Liceo “Giovanni da Castiglione”. Si è chiuso con un utile di oltre 41 mila euro il bilancio 2024 dell’Ente Serristori. Lo ha annunciato il presidente della partecipata comunale, Marcello Orlandesi, nell’ultimo consiglio comunale durante il quale ha inoltre fatto sia un resoconto del suo primo anno alla guida dell’Ente che aver reso pubbliche le attività programmatiche per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ente - serristori
Un anno di amministrazione dell'Ente Serristori per il presidente Marcello Orlandesi
Un anno di amministrazione dell'Ente Serristori per il presidente Marcello Orlandesi: il bilancio
Centro Aggregazione "Serristori" ASD | Castiglion Fiorentino - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio Piemonte approva bilancio consolidato Regione 2024 - Il consiglio regionale ha approvato il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2024 con 27 voti a favore e 17 astensioni. Secondo msn.com