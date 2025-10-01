Ente Serristori Bilancio 2024 | chiuso con un utile di oltre 41 mila euro

Arezzo, 1 ottobre 2025 –  . Tra gli obiettivi: il raggiungimento di 29 posti alla Residenza Sanitaria Assistenziale e l’aumento della produzione di olio extravergine. Ad agosto ultimati i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle scale interne in pietra e di parte del sottotetto all’immobile in via Roma che ospita il Liceo “Giovanni da Castiglione”. Si è chiuso con un utile di oltre 41 mila euro il bilancio 2024 dell’Ente Serristori. Lo ha annunciato il presidente della partecipata comunale, Marcello Orlandesi, nell’ultimo consiglio comunale durante il quale ha inoltre fatto sia un resoconto del suo primo anno alla guida dell’Ente che aver reso pubbliche le attività programmatiche per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

