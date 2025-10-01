Enrica Bonaccorti una famosa conduttrice sapeva Non stava bene | il racconto commosso della malattia
Dopo mesi di silenzio e lontananza dalle scene, Enrica Bonaccorti ha deciso di rompere il riserbo con un messaggio toccante che ha commosso fan e colleghi. L’amatissima conduttrice ha rivelato sui social la causa della sua lunga assenza: le è stato diagnosticato un tumore. Un annuncio difficile, condiviso con coraggio e autenticità, che ha immediatamente generato una valanga di affetto e vicinanza. Il suo racconto si intreccia con il ricordo di Eleonora Giorgi, a cui Bonaccorti aveva dedicato parole piene di ammirazione solo pochi mesi fa. Intanto, la notizia ha trovato spazio anche nei programmi televisivi, in particolare a La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha raccontato di aver intuito che qualcosa non andasse, già durante le ultime apparizioni della collega. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti
Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”
Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV
L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice
Enrica Bonaccorti ha annunciato sui social network di avere un tumore. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il - X Vai su X
Il dramma di Enrica Bonaccorti , la scoperta della malattia - facebook.com Vai su Facebook
Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore: "Mi sono nascosta per quattro mesi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore: 'Mi sono nascosta per quattro mesi' ... Lo riporta tg24.sky.it
Enrica Bonaccorti rivela di avere un tumore: «Sono quattro mesi che mi nascondo, ma ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte» - Lo ha fatto attraverso un lungo post su Instagram: « Fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora Giorgi, non sarei mai capace di aff ... vanityfair.it scrive