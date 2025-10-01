Enrica Bonaccorti una famosa conduttrice sapeva Non stava bene | il racconto commosso della malattia

Dopo mesi di silenzio e lontananza dalle scene, Enrica Bonaccorti ha deciso di rompere il riserbo con un messaggio toccante che ha commosso fan e colleghi. L’amatissima conduttrice ha rivelato sui social la causa della sua lunga assenza: le è stato diagnosticato un tumore. Un annuncio difficile, condiviso con coraggio e autenticità, che ha immediatamente generato una valanga di affetto e vicinanza. Il suo racconto si intreccia con il ricordo di Eleonora Giorgi, a cui Bonaccorti aveva dedicato parole piene di ammirazione solo pochi mesi fa. Intanto, la notizia ha trovato spazio anche nei programmi televisivi, in particolare a La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha raccontato di aver intuito che qualcosa non andasse, già durante le ultime apparizioni della collega. 🔗 Leggi su Donnapop.it

