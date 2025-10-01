Enrica Bonaccorti la rivelazione di Caterina Balivo dopo l’annuncio sulla malattia | Quando è stata qui…

Un annuncio che ha scosso il mondo dello spettacolo e i telespettatori: Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere malata di tumore. La conduttrice e opinionista, 74 anni, ha scelto ieri di rompere un silenzio lungo quattro mesi attraverso un post pubblicato sui social, in cui si è mostrata in sedia a rotelle spiegando i motivi della sua assenza. La notizia ha lasciato tutti senza parole, e oggi ha trovato spazio nella puntata de La volta buona, il talk show di Caterina Balivo in onda su Rai 1. La padrona di casa ha voluto dedicare un momento speciale alla collega, ricordando la sua ultima partecipazione al programma lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it