Enrica Bonaccorti e il tumore la triste rivelazione di Caterina Balivo | cosa salta fuori

News Tv. È passato un po’ di tempo da quando Enrica Bonaccorti non compariva in televisione né sui social, ma nelle ultime ore la nota conduttrice ha rotto il silenzio con un annuncio che ha sorpreso e commosso il pubblico. Quel “vuoto” non era frutto di scelta volontaria, ma il silenzio di chi ha ricevuto una notizia dolorosa. In un post pubblicato su Instagram, ha confessato di aver scoperto di avere un tumore — e ha spiegato le ragioni del suo allontanamento forzato. Le sue parole, cariche di fragilità e forza insieme, hanno fatto il giro del web nel giro di poche ore. Nel salotto del programma Rai “La Volta Buona”, la conduttrice Caterina Balivo ha commentato la notizia facendo anche una rivelazione toccante sul dramma vissuto dalla collega e che risale ai primi segnali della malattia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Enrica Bonaccorti e il tumore, la triste rivelazione di Caterina Balivo: cosa salta fuori

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

“Diceva di essere stata male”. Caterina Balivo ha parlato della malattia di Enrica Bonaccorti. Che cosa ha raccontato. - facebook.com Vai su Facebook

Enrica Bonaccorti ha annunciato sui social network di avere un tumore. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il - X Vai su X

Notizia shock nel mondo dello spettacolo: Enrica Bonaccorti ha annunciato su Instagram di avere un tumore - Enrica Bonaccorti è su una sedia a rotelle perché ha scoperto il tumore: scopriamo insieme che cosa le è successo in questi mesi! Segnala alfemminile.com

Enrica Bonaccorti che tumore ha? La stessa malattia di Eleonora Giorgi: ecco dove - Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere malata: la conduttrice, infatti, ha un tumore. Riporta donnapop.it