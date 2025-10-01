Enorme esplosione a New York crolla parte del palazzo di 20 piani paura nel Bronx | Evitato un disastro

L'esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri. Ricerche tra le macerie con droni e cani ma per puro caso non ci sono state né vittime né feriti: "Abbiamo evitato un disastro di proporzioni enormi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: enorme - esplosione

Esplosione e incendio a Ischia, bombola di gas scoppia in un palazzo: enorme boato e panico in strada

Esplosione nel Casertano, le reazioni: “Enorme tragedia”

Una strana macchia solare a rischio esplosione e un enorme buco a forma di cuore apparsi sul Sole

Siete già passati al Centro Storico? C’è un entusiamo incredibile! Bacoli si prepara alla presentazione della candidatura come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Sarà una festa enorme! È un’esplosione di colori, di bandiere, di striscioni, di installazioni - facebook.com Vai su Facebook

In Bulgaria è stato arrestato un cittadino russo ritenuto coinvolto nell’enorme esplosione di Beirut del 2020 - X Vai su X

Enorme esplosione a New York, crolla parte del palazzo di 20 piani, paura nel Bronx: “Evitato un disastro” - L'esplosione ha fatto crollare una parte di un palazzo residenziale di 20 piani scagliando macerie nel raggio di diverse centinaia di metri ... Segnala fanpage.it

È crollata parte di un palazzo nel Bronx, a New York: non ci sono notizie di feriti - Mercoledì mattina a New York (pomeriggio in Italia) è crollata parte di un palazzo residenziale. Si legge su ilpost.it