Energia i prezzi sono cresciuti del 50% dal 2021

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi dell’energia sono cresciuti di quasi il 50% rispetto al 2021. Questo quanto emerge dalla rilevazione presentata alla 21esima edizione dell’annuale convention ‘Energies and transition Confartigianato high school’, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia, in programma fino al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). Il peso su famiglie e imprese. “L’ energia resta una delle voci di spesa più pesanti per famiglie e imprese italiane – spiega Confartigianato – i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili rilevati tra gennaio e luglio 2025 sono superiori del 49,8% rispetto alla media del 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it

energia i prezzi sono cresciuti del 50 dal 2021

© Lapresse.it - Energia, i prezzi sono cresciuti del 50% dal 2021

In questa notizia si parla di: energia - prezzi

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025

energia prezzi sono cresciutiEnergia, i prezzi sono cresciuti del 50% dal 2021 - Le imprese pagano 1,6 miliardi di euro in più rispetto alla media europea. Riporta lapresse.it

energia prezzi sono cresciutiConfartigianato: “In Italia spread dell’energia per Pmi, extra-costo in bolletta da 1,6 miliardi rispetto a Ue” - L'Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell'energia per le Pmi rispetto alla media europea. Secondo lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Energia Prezzi Sono Cresciuti