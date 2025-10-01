Energia i prezzi sono cresciuti del 50% dal 2021
I prezzi dell’energia sono cresciuti di quasi il 50% rispetto al 2021. Questo quanto emerge dalla rilevazione presentata alla 21esima edizione dell’annuale convention ‘Energies and transition Confartigianato high school’, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia, in programma fino al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). Il peso su famiglie e imprese. “L’ energia resta una delle voci di spesa più pesanti per famiglie e imprese italiane – spiega Confartigianato – i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili rilevati tra gennaio e luglio 2025 sono superiori del 49,8% rispetto alla media del 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Energia, i prezzi sono cresciuti del 50% dal 2021 - Le imprese pagano 1,6 miliardi di euro in più rispetto alla media europea. Riporta lapresse.it
Confartigianato: “In Italia spread dell’energia per Pmi, extra-costo in bolletta da 1,6 miliardi rispetto a Ue” - L'Italia continua a registrare uno spread significativo sul costo dell'energia per le Pmi rispetto alla media europea. Secondo lapresse.it