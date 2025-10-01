Enduro Viola Tabanelli seconda tra le esordienti ai campionati italiani

Enduro, che impresa! Viola Tabanelli seconda tra le Esordienti ai Campionati Italiani San Pietro al Natisone che ha ospitato lo scorso weekend i Campionati Italiani di Enduro, con un percorso che molti hanno definito al limite dell’impossibile: lunghissimo, pieno di sassi, scivoloso e con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

