Enduro Viola Tabanelli seconda tra le esordienti ai campionati italiani
Enduro, che impresa! Viola Tabanelli seconda tra le Esordienti ai Campionati Italiani San Pietro al Natisone che ha ospitato lo scorso weekend i Campionati Italiani di Enduro, con un percorso che molti hanno definito al limite dell’impossibile: lunghissimo, pieno di sassi, scivoloso e con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: enduro - viola
Nava Freeride Enduro Paradise - facebook.com Vai su Facebook
Senators Enduro Cup. La Bad School esulta - L’associazione sportiva cesenate Bad School ha partecipato con soddisfazione al Campionato Romagnolo Senators Enduro Cup, manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassi ... Si legge su msn.com