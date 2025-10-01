Empoli-Monza allo stadio ‘Carlo Castellani’ | come cambia la viabilità

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 20:30, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà la sesta giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Monza. Riportiamo di seguito tutte le informazioni relative alle modifiche della viabilità, in ottemperanza alle disposizioni per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: empoli - monza

Sottil: "Il Modena tra le migliori. Lotteremo con Palermo, Venezia, Monza ed Empoli"

Serie B, tutto sulla griglia di partenza: il Palermo parte favorito, Monza ed Empoli le outsider

LIVE Serie B: alle 19 Empoli-Padova e Entella-Juve Stabia. Alle 21 Monza e Palermo

empoli monza stadio 8216carloSerie B, Empoli-Monza: le modifiche alla viabilità nel quartiere di Serravalle - 30, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la sesta partita del campionato di Serie BKT tra Empoli e ... Segnala gonews.it

Empoli-Monza allo stadio ‘Carlo Castellani’: come cambia la viabilità - Oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 20:30, lo stadio Carlo Castellani di Empoli ospiterà la sesta giornata del campionato di Serie BKT, con la sfida tra Empoli e Monza. firenzetoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Empoli Monza Stadio 8216carlo