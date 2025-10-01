Empoli, 1 ottobre 2025 – Nuovo pareggio per l’ Empoli – il terzo nelle prime sei partite del campionato di serie B – e ancora una volta al “Castellani”: stavolta a uscire indenne dallo stadio è il Monza, che per le tante palle-gol avute (e sprecate, alcune delle quali incredibilmente) avrebbe meritato il successo. Con questo punto, la squadra del presidente Corsi resta al quindicesimo posto della classifica a quota 6, assieme a Catanzaro, Reggiana ed Entella. Dopo le ultime uscite, non particolarmente brillanti (un eufemismo), Pagliuca cambia: gli azzurri presentano Ceesay e Saporiti a supporto di Shpendi, mentre Moruzzi è preferito a Carboni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, ancora un pari: è 1-1 col Monza al Castellani