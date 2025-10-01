Emma Marrone presenta il nuovo singolo ‘Brutta Storia’ | tutto quello che devi sapere!
Emma Marrone ritorna con un nuovo singolo dopo un periodo difficile. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: emma - marrone
Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte
Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà
Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”
Italian Music. “Brutta Storia” è il titolo del nuovo singolo di Emma Marrone, in uscita questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com Vai su Facebook
Emma Marrone sta tornando con il singolo “Brutta Storia” - Emma Marrone è pronta a tornare con un nuovo brano dal titolo Brutta storia, in uscita venerdì. Si legge su novella2000.it
Emma Marrone ha svelato il nuovo singolo Brutta storia - L’artista ha condiviso un breve video sul profilo Instagram annunciando l’uscita della canzone Brutta storia. Secondo tg24.sky.it