Emily Blunt contro le attrici AI | Siamo rovinati ma Tilly Norwood è davvero la fine del cinema?

Nel panorama scintillante e in perenne evoluzione di Hollywood, emerge la figura di Tilly Norwood che, pur non esistendo fisicamente, sta già scuotendo le fondamenta dell’industria. La prima attrice AI iperreale. Creazione dello studio Xicoia, fondato da Eline Van Der Velden, Tilly è stata presentata come la prossima grande star, una Scarlett Johansson digitale, scatenando un’ondata di entusiasmo ma anche di profonda apprensione tra gli attori in carne e ossa. L’annuncio di Tilly Norwood al Festival del Cinema di Zurigo ha acceso un dibattito feroce. La sua immagine, una fusione quasi inquietante di Gal Gadot, Ana de Armas e Vanessa Hudgens, promette un futuro in cui le star non invecchiano, non hanno ego e non richiedono salari esorbitanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

