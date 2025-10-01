Emilia-Romagna | export giù l’effetto dei dazi imposti da Trump

Bologna, 1 ottobre 2025 – Soffre, l’ export emiliano-romagnolo. Tra aprile e giugno scorsi, il suo valore ha subito una nuova flessione (-1,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2024, che è risultata leggermente più?????? ampia di quella subita nel trimestre precedente, ed è sceso a 21, 6 miliardi di euro, corrispondenti al 13,3 per cento dell’export nazionale (che, a sua volta, ha segnato un +1,1 per cento). Così il recente report di Unioncamere Emilia-Romagna, basato su dati Istat. RAVAGLIA CESENA OPERAIO STRANIERO FOTO GENERICA Le conseguenze dei dazi imposti da Trump. Una flessione apparentemente leggera, ma zavorrata dalle esportazioni negli Stati Uniti, che hanno subito uno brusca frenata dopo i dazi imposti da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

