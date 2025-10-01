Emil Lindholm fachiro della bicicletta
Dal volante alla sella: il pilota Skoda ha pedalato per 300 km nella magia della “notte bianca” finlandese Trecento chilometri: la distanza di un rally, quella che Emil Lindholm conosce bene sulle strade sterrate del suo Rally di Finlandia. Ma questa volta non c’erano la Škoda Fabia RS Rally2 e le note del copilota. C’era . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
TER/CRZ – Emil Lindholm al via del Terra Sarda
