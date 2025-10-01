Emergenza topi a scuola presidio di protesta dei genitori Comune corre ai ripari

Emergenza ratti alla scuola media Ruggiero di Caserta. Il Comune pone rimedio e affida alla ditta Espurghi San Nicola un intervento di derattizzazione, con installazione di esche rodenticide, all’interno del plesso. Stamattina il sit in dei genitori a cui ha preso parte il coordinatore cittadino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

