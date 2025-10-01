EMDR | la terapia che sblocca i traumi Come funziona davvero?
Quante volte capita di pensare: “Dovrei essermene fatto una ragione. e invece quel ricordo continua a tormentarmi”? Succede dopo un incidente, una perdita, una delusione profonda. Il tempo non sempre guarisce: a volte il dolore resta lì, bloccato. Per questo sempre più persone si rivolgono all’EMDR, una terapia innovativa che aiuta il cervello a rielaborare i traumi e a rimetterli al loro posto: nel passato. Cos’è l’EMDR? Una terapia nata quasi per caso. La sigla significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari). È stata scoperta alla fine degli anni ’80 dalla psicologa americana Francine Shapiro, che notò come i movimenti degli occhi riducessero l’intensità di pensieri disturbanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
