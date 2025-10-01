Emanuele tieni duro continua la battaglia del 19enne ricoverato

Tempo di lettura: 2 minuti Tutta la provincia è con il fiato sospeso per le condizioni di Emanuele Oliva, il ragazzo di 19 anni di Manocalzati rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nella notte tra il 26 e 17 serrembre, tuttora ricoverato in condizioni serie presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La comunità non ha tardato a stringersi intorno al giovane e alla sua famiglia. Davanti all’ingresso del Moscati è apparso un primo striscione di incoraggiamento, firmato dagli amici più stretti, con un messaggio semplice ma forte: “ Emanuele, non mollare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Emanuele tieni duro”, continua la battaglia del 19enne ricoverato

