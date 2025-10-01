Elon Musk sfida Wikipedia | ecco l' annuncio di Grokipedia

“Stiamo costruendo Grokipedia ”: con questo annuncio Elon Musk ha confermato la sfida a Wikipedia. In un post su X, l’imprenditore sudafricano ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi: “Sarà un enorme miglioramento rispetto a Wikipedia. Francamente, è un passo necessario verso l'obiettivo di xAI di comprendere l'Universo”. Il nome della nuova scommessa del miliardario è ispirato a quello del chatbot xAI Grok. Da diverso tempo Musk ha messo nel mirino la popolare enciclopedia web, rea di essere troppo di parte e di fornire agli utenti di tutto il mondo delle informazioni false. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

