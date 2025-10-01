Elon Musk sfida Wikipedia | ecco l' annuncio di Grokipedia
“Stiamo costruendo Grokipedia ”: con questo annuncio Elon Musk ha confermato la sfida a Wikipedia. In un post su X, l’imprenditore sudafricano ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi: “Sarà un enorme miglioramento rispetto a Wikipedia. Francamente, è un passo necessario verso l'obiettivo di xAI di comprendere l'Universo”. Il nome della nuova scommessa del miliardario è ispirato a quello del chatbot xAI Grok. Da diverso tempo Musk ha messo nel mirino la popolare enciclopedia web, rea di essere troppo di parte e di fornire agli utenti di tutto il mondo delle informazioni false. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: elon - musk
L'"America Party" di Elon Musk
Gundam creator smonta i sogni di mars di elon musk con una risposta tagliente
Nuovo film di intelligenza artificiale: il cast con l’attore di elon musk e il comico di apple tv
Ondata di dimissioni tra i dirigenti senior delle aziende di Elon Musk, fuga da Tesla e dalla start-up di intelligenza artificiale xAI: i ritmi di lavoro richiesti sono enormi, ma pesa anche il ruolo politico del miliardario - X Vai su X
La startup di Elon Musk mira a restituire la voce ai pazienti con problemi alla parola e deficit neurologici: potranno comunicare senza l'uso di tablet o tastiere - facebook.com Vai su Facebook
Elon Musk sfida Wikipedia: ecco l'annuncio di "Grokipedia" - In un post su X, l’imprenditore sudafricano ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi ... Segnala msn.com
Grokipedia, l'enciclopedia competitor di Wikipedia annunciata da Elon Musk - Dal carattere conservatore, alimentata da un'AI che ha già avuto una svolta nazista: cosa potrebbe andare storto nell'ennesimo progetto del miliardario? wired.it scrive