Elodie sfila tra le star in abito rosso fuoco e incontra Tamberi

Prima il front row a Milano da spettatrice, poi lo show di apertura della Paris Fashion Week da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elodie sfila tra le star in abito rosso fuoco e... incontra Tamberi

In questa notizia si parla di: elodie - sfila

Elodie brilla alla sfilata L’Oréal Paris 2025 con un abito vintage ricoperto di cristalli rossi firmato Giorgio Armani - X Vai su X

Annalisa, Elodie e Clara splendide durante la sfilata di Roberto Cavalli 2025/2026 presso la Milano Fashion Week #tvblog #Annalisa #elodie #Clara #milanfashionweek - facebook.com Vai su Facebook

Elodie sfila tra le star in abito rosso fuoco e... incontra Tamberi - A sfilare assieme a Elodie, c'era anche Gianmarco Tamberi, in completo nero e con una "D" sulla mano, simbolo di Stand Up, il programma di formazione pensato per prevenire le molestie nei luoghi ... Scrive msn.com

Elodie torna a sfilare a Parigi: l’abito con i cristalli rossi è un omaggio alla moda italiana - Da anni Elodie è ambassador di L'Oréal Paris e anche in questo 2025 ha sfilato per il tradizionale show che il brand organizza all'apertura della Paris ... Come scrive fanpage.it