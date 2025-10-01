Elodie ed Emma | gelo a Napoli amicizia al capolinea?
. Le due cantanti distanti durante il concerto Una, nessuna e centomila. Attriti tra Elodie ed Emma Marrone. È questa la voce che circola con insistenza negli ambienti della musica italiana, alimentata da indiscrezioni su un clima freddo tra due artiste amatissime. A Napoli, durante il concerto Una, nessuna e centomila, l’evento contro la violenza sulle donne, i riflettori non si sono accesi solo sul palco, ma anche dietro le quinte. Nei camerini, l’atmosfera tra Elodie ed Emma appariva glaciale, ben lontana dall’immagine di un tempo. Le due erano inseparabili fin dai tempi di Amici, quando Emma, già affermata, decise di credere nel talento della giovane romana. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: elodie - emma
“Ho visto gente piangere per Pino Daniele”: Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli. Emozioni con Giorgia, Emma, Elisa, Elodie e Mahmood
Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli con Elisa, Gaia, Brunori, Elodie, Emma
“Dietro le quinte, le hanno viste…”. Elodie e Emma Marrone, il retroscena: “Colleghi tutti straniti”
Elodie ed Emma Marrone, “è gelo nel backstage del concerto”: l’indiscrezione. - facebook.com Vai su Facebook
“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/la-paura-va-sconfitta-emma-elodie-elisa-noemi-e-fi - X Vai su X
Emma Marrone ed Elodie: è gelo, l’episodio avvenuto a Napoli - Gelo tra Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi nel backstage di Una Nessuna Centomila sta alimentando nuove voci sul loro rapporto. ilsipontino.net scrive
Elodie ed Emma, gelo totale tra le due “ex amiche”: spunta un retroscena bomba - Gelo tra Elodie ed Emma a Napoli durante Una Nessuna Centomila: il retroscena sorprende i fan delle due cantanti. Da donnaglamour.it