Elodie brilla alla sfilata L’Oréal Paris 2025 con un abito vintage ricoperto di cristalli rossi firmato Giorgio Armani

P arigi è stata avvolta da un fascio di luce rossa grazie a Elodie. La cantante ha conquistato tutti alla sfilata L’Oréal Paris 2025, evento simbolo con cui il brand inaugura la Fashion Week parigina. Come da tradizione, non sono le solite top model a calcare la passerella, ma le ambasciatrici del marchio: da Eva Longoria a Cara Delevingne, fino a Elodie, ormai una vera veterana del catwalk parigino. La cantante ha indossato un abito vintage Giorgio Armani ricoperto di cristalli rossi applicati a mano su tulle scuro. Un tributo a re Giorgio che ha illuminato Parigi. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Elodie brilla alla sfilata L’Oréal Paris 2025 con un abito vintage ricoperto di cristalli rossi firmato Giorgio Armani

