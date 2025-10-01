Elly Schlein sotto attacco | dopo la sconfitta nelle Marche il PD la circonda di avvoltoi
Il senso della disfatta piddina è tutto in una foto e in una frase. L’immagine è quella di Matteo Ricci che nell’ultimo comizio sventolava la bandiera della Palestina, come se Ancona confinasse con il deserto del Sinai. La frase è quella del presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, spinto a forza dal Nazareno a commentare la batosta: «È un voto che riguarda le Marche, non il resto del Paese». Quindi semmai il termovalorizzarore di Santa Palomba, non il Medio Oriente. L’incongruenza è lampante e discende direttamente dalla gestione gruppettara (manifestazioni-okkupazioni-indignazioni) di Elly Schlein, impegnata inseguire le gastriti permanenti del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: elly - schlein
Elly Schlein ha un potere contrattuale molto ridotto
FdI ridicolizza Elly Schlein: "Rientro dalle ferie difficile?"
Andrea Delmastro contro Elly Schlein: "Ha scordato quando diceva che lo chiede l'Europa?"
.@paolomieli: "Tridico non ha la residenza in Calabria ma a Roma, non può votare se stesso. Ieri sull'aereo tutti insieme, in business c'erano Fratoianni e Bonelli, in economy c'era Elly Schlein. Fitto dialogo Meloni-Bonelli sempre sull'aereo" - X Vai su X
Elezioni Marche, Elly Schlein commenta la vittoria di Francesco Acquaroli e rilancia il progetto progressista. ? La segretaria del Partito Democratico ha rivolto le congratulazioni al presidente riconfermato e ha ringraziato Matteo Ricci per la campagna elett - facebook.com Vai su Facebook
Elly Schlein sotto attacco: dopo la sconfitta nelle Marche il PD la circonda di avvoltoi - Ma nel partito inizia il redde rationem con la nascita dell’ottava corrente dei Nuovi riformisti, guidata da Guerini, Gori, Picierno ... Si legge su panorama.it
Pd, parte il processo a Schlein. Sotto accusa tutti i fedelissimi: “Via gli yes-man o crolla tutto” - La quiete dopo la tempesta: bocche cucite, sguardi persi nel vuoto, e la sensazione che anche stavolta sia finita prima ancora di cominciare. Lo riporta iltempo.it