Elly Schlein sotto attacco | dopo la sconfitta nelle Marche il PD la circonda di avvoltoi

Il senso della disfatta piddina è tutto in una foto e in una frase. L’immagine è quella di  Matteo Ricci  che nell’ultimo comizio sventolava la bandiera della Palestina, come se Ancona confinasse con il deserto del Sinai. La frase è quella del presidente dei senatori dem,  Francesco Boccia, spinto a forza dal Nazareno a commentare la batosta: «È un voto che riguarda le Marche, non il resto del Paese». Quindi semmai il termovalorizzarore di Santa Palomba, non il Medio Oriente.  L’incongruenza è lampante e discende direttamente dalla gestione gruppettara (manifestazioni-okkupazioni-indignazioni) di  Elly Schlein, impegnata inseguire le gastriti permanenti del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Panorama.it

