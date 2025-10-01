Elizabeth moss aggiorna sullo sviluppo di the invisible man 2
aggiornamenti su the invisible man 2: Elisabeth moss svela lo stato di lavorazione. Il ritorno di Elisabeth Moss nel ruolo di Cecilia, protagonista del film The Invisible Man, suscita grande interesse tra gli appassionati. Dopo il successo ottenuto dal primo capitolo, uscito nel 2020, si attende con entusiasmo un eventuale seguito. In questo contesto, le dichiarazioni recenti dell’attrice forniscono importanti indicazioni sullo stato attuale del progetto. lo stato di sviluppo del sequel. le parole di Elisabeth moss sulla produzione. In un’intervista esclusiva a ScreenRant, Elisabeth Moss ha affermato: “ Desidero poter condividere aggiornamenti più concreti “, confermando che non ci sono ancora novità ufficiali riguardo alla realizzazione di The Invisible Man 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: elizabeth - moss
