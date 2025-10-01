Triumph sceglie Elisabetta Canalis per la nuova campagna Amourette: lingerie iconica, stile personale e self confidence. Triumph lancia la nuova campagna Amourette con protagonista Elisabetta Canalis. Riconosciuta per il suo stile e la sua energia, Elisabetta porta il suo glamour distintivo nei nuovi contenuti del brand, celebrando la lingerie come base autentica di espressione personale. Al centro della campagna, il messaggio stagionale di Triumph: “Your Styles. Your Rules.” Un invito a vivere la lingerie con libertà, interpretando e combinando i capi in modo unico e personale. I visual mettono in risalto i modelli più iconici di Triumph, come l’intramontabile Amourette, affiancato da proposte versatili come Signature Sheer. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Elisabetta Canalis è il volto Triumph per Amourette 2025