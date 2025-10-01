Elisabetta Canalis è il volto Triumph per Amourette 2025
Triumph sceglie Elisabetta Canalis per la nuova campagna Amourette: lingerie iconica, stile personale e self confidence. Triumph lancia la nuova campagna Amourette con protagonista Elisabetta Canalis. Riconosciuta per il suo stile e la sua energia, Elisabetta porta il suo glamour distintivo nei nuovi contenuti del brand, celebrando la lingerie come base autentica di espressione personale. Al centro della campagna, il messaggio stagionale di Triumph: “Your Styles. Your Rules.” Un invito a vivere la lingerie con libertà, interpretando e combinando i capi in modo unico e personale. I visual mettono in risalto i modelli più iconici di Triumph, come l’intramontabile Amourette, affiancato da proposte versatili come Signature Sheer. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - canalis
Elisabetta Canalis, nuovo amore: La voce su Nicola accende il gossip estivo
Elisabetta Canalis festeggia i dieci anni della figlia con l’ex marito Brian: un momento speciale da ricordare
Elisabetta Canalis in Sardegna con l’ex marito Brian Perri, assente il fidanzato Georgian Cimpeanu
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, è amore? Sguardi complici e gesti intimi: le prime foto insieme - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, che carezza e sorrisi a Milano #elisabettacanalis #alviserigo #24settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/elisabetta-canalis-alvise-rigo-carezza-intesa-milano_103906471-202502k.shtml… - X Vai su X
Elisabetta Canalis volto della lingerie iconica Triumph - Elisabetta Canalis è il volto della nuova campagna Triumph dedicata ai capi lingerie iconici come Amourette, simbolo di stile e personalità. Segnala fashiontimes.it
Elisabetta Canalis frequenta l’ex rugbista Alvise Rigo? La paparazzata in copertina: guarda - La paparazzata in copertina su Chi: guarda che feeling tra i due ... Riporta gossip.it