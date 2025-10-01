Elisa Polcino la figlia 16enne operata | è ancora grave Rimossa parte della scatola cranica La priorità è farla sopravvivere

Il giorno dopo la strage del Sannio, dove Salvatore Ocone ha ucciso la moglie Elisa Polcino per poi accanirsi sui figli, trascinandoli fino all'auto con cui si è poi dato alla fuga,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Elisa Polcino, la figlia 16enne operata: è ancora grave. «Rimossa parte della scatola cranica. La priorità è farla sopravvivere»

In questa notizia si parla di: elisa - polcino

Femminicidio di Elisa Polcino, la corsa disperata del terzo figlio da Rimini: “Non credevo papà potesse farlo”

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite

Questa notte, nel corso dell'interrogatorio con il procuratore di Benevento, Salvatore Ocone ha ammesso le sue responsabilità spiegando di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, attualmente ricove - X Vai su X

Avrebbe ammesso il duplice omicidio Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni a Paupisi, in provincia di Benevento. Ocone avrebbe stroncato la vita della moglie, Elisa Polcino, 49enne, colpendola con un sasso, probabil - facebook.com Vai su Facebook

Elisa Polcino, la figlia 16enne operata: è ancora grave. «Rimossa parte della scatola cranica. La priorità è farla sopravvivere» - Il giorno dopo la strage del Sannio, dove Salvatore Ocone ha ucciso la moglie Elisa Polcino per poi accanirsi sui figli, trascinandoli fino all'auto con cui si è poi dato alla ... leggo.it scrive

Salvatore Ocone confessa gli omicidi della moglie Elisa Polcino: «Era aggressiva e autoritaria», morto anche figlio Cosimo, grave la figlia 16enne. I ragazzi colpiti in casa ... - Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano, ha confessato gli omicidi. Secondo ilmessaggero.it