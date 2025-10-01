Elisa Polcino il figlio Mario | Li ho sentiti venerdì era tutto normale Il 19 ottobre avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio mamma aveva comprato il vestito

Un anniversario che doveva essere una festa si è trasformato in un incubo. Elisa Polcino, 49 anni, aveva comprato il vestito nuovo, scelto il menù e prenotato il ristorante per.

Femminicidio di Elisa Polcino, la corsa disperata del terzo figlio da Rimini: “Non credevo papà potesse farlo”

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite

Questa notte, nel corso dell'interrogatorio con il procuratore di Benevento, Salvatore Ocone ha ammesso le sue responsabilità spiegando di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, attualmente ricove

Avrebbe ammesso il duplice omicidio Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni a Paupisi, in provincia di Benevento. Ocone avrebbe stroncato la vita della moglie, Elisa Polcino, 49enne, colpendola con un sasso, probabil

Elisa Polcino, il figlio Mario: «Li ho sentiti venerdì era tutto normale. Il 19 ottobre avrebbero festeggiato 25 anni di matrimonio, mamma aveva comprato il vestito» - Elisa Polcino, 49 anni, aveva comprato il vestito nuovo, scelto il menù e prenotato il ristorante ...

Salvatore Ocone, il dramma del figlio Mario arrivato da Rimini: «Sono scappato da quella casa, era una gabbia». La corsa in ospedale dalla sorella - «Quella casa era diventata un ambiente insopportabile, una gabbia litigiosa da cui sono scappato».