Elisa Polcino da femminicidio a strage familiare | morto il figlio 15enne grave la sorella di 16 La fuga di 12 ore e l' orrore in auto
È durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all'alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con. 🔗 Leggi su Leggo.it
Femminicidio di Elisa Polcino, la corsa disperata del terzo figlio da Rimini: “Non credevo papà potesse farlo”
Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga
Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite
É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento
Benevento: fermato il marito per l'omicidio di Elisa Polcino. Morto il figlio, grave la sorella - la Repubblica
Paupisi, Elisa Polcino uccisa a pietrate: il marito fermato a Campobasso. In auto il cadavere del figlio 15enne, la sorella di 16 anni ferita a sassate - Fermato in Molise il 58enne Salvatore Ocone, ricercato da questa mattina dopo il ritrovamento del cadavere della moglie 49enne in provincia di Benevento. Segnala quotidiano.net
Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco" - Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa nel sonno: l'ipotesi di una cugina della vittima sul femminicidio di Paupisi e la depressione di Ocone ... Lo riporta virgilio.it