Elisa Isoardi | Torno su Rai 1 con Bar Sport il sabato pomeriggio alla scoperta della provincia italiana

È conto alla rovescia per il ritorno di Elisa Isoardi sul piccolo schermo. Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 14, subito dopo il Tg1, prenderà il via Bar Sport, il nuovo people show della prima rete Rai, che trasformerà il sabato pomeriggio in un viaggio tra storie autentiche e volti della provincia italiana. Il programma andrà in diretta ogni sabato pomeriggio. Il format, prodotto da Stand By Me, vuole evocare l'atmosfera calda e familiare dei bar di paese, simbolo di incontri, chiacchiere e momenti di vita quotidiana. Al centro della trasmissione ci saranno le storie dei cosiddetti "volti comuni": figli che cercano il perdono dei genitori, fratelli che si ritrovano, madri che si confidano e intere comunità che raccontano le loro tradizioni e il loro legame con il territorio.

