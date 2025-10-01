Elisa Isoardi torna su Rai 1 con Bar Centrale | Mi piacerebbe avere Stefano De Martino ospite Serena Bortone in studio? Lei mi ospitava nel suo programma ora io la ospito nel mio questo vuol dire essere colleghe e amiche Felicissima che ritorni – Intervista video
Elisa Isoardi torna su Rai 1 con “Bar Centrale” nuovo programma in onda da sabato 4 ottobre alle 14.00 dopo il Tg1. Il il format, prodotto da Stand By Me, ci condurrà alla scoperta della provincia italiana attraverso storie, personaggi e molto altro. evocando l’atmosfera calda e familiare dei bar di paese, simbolo di incontri, chiacchiere e momenti di vita quotidiana. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa di questa mattina Roma abbiamo intervistato Elisa Isoardi. Ecco cosa ci ha raccontato la conduttrice. Intervista a Elisa Isoardi conduttrice di “Bar Centrale” su Rai 1. Elisa con quale spirito di approccio a questa nuova avventura? “Cosi?, come mi vedi, in modo sereno, allegro, responsabile e quindi siamo felici di ripartire tra pochissimo, sabato per l’appunto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
