Elicottero precipitato ad Albosaggia l'errore è del pilota e non di un guasto | cosa dicono le motivazioni

L'incidente aereo del 10 agosto 2022 ad Albosaggia in cui ha perso la vita il pilota Giovanni Murari, sarebbe stato provocato da un errore umano. La causa, secondo l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, sarebbe stata l'interferenza con un cavo di guardia di una linea elettrica ad alta tensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

