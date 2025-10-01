Elicottero precipitato ad Albosaggia | Fu un errore del pilota

Albosaggia (Sondrio), 1 ottobre 2025 – Un errore del pilota dell’elicottero, che ha perso la vita, nonostante la sua grande esperienza. Secondo gli investigatori dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l’ incidente aereo avvenuto nel pomeriggio del 10 agosto 2022 ad Albosaggia, dove un elicottero Robinson R22 Beta è precipitato al suolo, è stato molto probabilmente provocato da un errore umano. Elicottero precipitato ad Albosaggia, un morto e un ferito: indagine per omicidio colposo A commettere lo sbaglio è stato il pilota, morto nello schianto, cioè Giovanni Murari, che aveva 60 anni, di Capriate San Gervaso, istruttore di volo di elicotteri con un’esperienza trentennale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

