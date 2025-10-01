Elicottero precipita poco dopo il decollo è tragedia | a bordo c’era il famoso

– Un elicottero ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo durante una diretta streaming, causando la morte del pilota, un noto influencer cinese. L’evento, trasmesso in tempo reale a centinaia di spettatori collegati sui social, ha mostrato il velivolo perdere improvvisamente quota, roteare fuori controllo e infine schiantarsi al suolo in una violenta esplosione. I commenti online sono stati immediati, alternando richieste di aiuto a reazioni di shock. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

elicottero precipita poco dopoInfluencer muore in diretta: il suo elicottero precipita e prende fuoco davanti a 100mila fan - Il 55enne Tang Feiji, influencer cinese con 100mila follower, è morto mentre stava trasmettendo diretta streaming nella contea di Jiange (Sichuan) dopo ... Si legge su fanpage.it

