Elezioni Santoro Lega | unico veto nostro era su Martusciello ma si è autoeliminato

Tempo di lettura: < 1 minuto “Rassicuriamo la vice regionale di FI in Campania Amelia Forte: da parte della Lega non c’è mai stato nessun veto, se non quello su Martusciello che si è autoescluso già da tempo per note vicende che ci auguriamo possa chiarire quanto prima. Il centrodestra è ai blocchi di partenza per riconquistare la regione Campania e la Lega sarà decisiva per la vittoria”. Lo dichiara Dante Santoro, coordinatore cittadino della Lega a Salerno e candidato alle regionali in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni, Santoro (Lega): unico veto nostro era su Martusciello ma si è autoeliminato

In questa notizia si parla di: elezioni - santoro

Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni in Valle d'Aosta, Lega e Fdi verso ricorso al Tar - Si annuncia una battaglia legale di una parte del centrodestra sulle modalità di svolgimento delle elezioni regionali in Valle d'Aosta del 28 settembre prossimo, che si terranno insieme a quelle ... Come scrive ansa.it

Elezioni in Valle d'Aosta, Lega e Fdi 'non ricorriamo al Tar' - La Lega Vda cambia strategia e rinuncia all'ipotesi di ricorrere al Tar prima delle prossime elezioni regionali della Valle d'Aosta: a essere contestato è il cambiamento delle regole elettorali dopo l ... Scrive ansa.it