Elezioni Regionali Tutti i candidati del Valdarno

Arezzo, 01 ottobre 2025 – Il 12 e 13 ottobre in Toscana si andrà ad eleggere il presidente della Regione e il consiglio regionale. Ecco un vademecum sul voto: Possono votare i cittadini italiani residenti in Toscana, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza. È necessario aver compiuto 18 anni il giorno delle elezioni (elettorato attivo). Bisogna essere iscritti nelle liste elettorali del proprio comune (o aver regolarizzato la propria posizione elettorale). Si voterà domenica 12 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Se al primo turno nessun candidato presidente ottiene almeno il 40% dei voti validi, si procede a un turno di ballottaggio fra i due più votati, circa due settimane dopo.

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

