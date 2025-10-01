Elezioni Regionali Romano | Non sono interessato alla candidatura in Campania

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non sono, nè sono mai stato, in alcun modo interessato ad ipotesi di candidatura a presidente della Regione”. Così in una nota Giosy Romano, la cui ipotetica candidatura ‘civica’ per il centrodestra è stata rilanciata oggi dal coordinatore di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello.   L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

elezioni regionali romano non sono interessato alla candidatura in campania

© Anteprima24.it - Elezioni Regionali, Romano: “Non sono interessato alla candidatura in Campania”

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali romano sonoMezzo secolo di storia raccontato dalle elezioni regionali - Le elezioni regionali raccontano 50 anni di storia politica dell'interno Paese e, in certa misura, riflettono a livello locale quello che in ogni epoca stava succedendo a livello nazionale. Riporta rainews.it

elezioni regionali romano sonoElezioni Regionali 2025: il calendario completo/ Chi sono i candidati per le sette Regioni al voto - Elezioni Regionali 2025, domenica si apre la sfida: quali sono le Regioni chiamate al voto, il calendario completo e tutti i candidati ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Romano Sono