Elezioni regionali Pazzano in piazza Camagna racconta la sua idea diversa di Sud
Una piazza piena, partecipe, attenta. Il 29 settembre, nel cuore di Reggio Calabria, piazza Camagna ha ospitato un momento di altissimo valore politico e culturale. A condividere idee e visioni, tre voci che da tempo incarnano un'idea diversa di Sud: Saverio Pazzano, candidato al Consiglio.
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali, Marino (Rete di Trieste) lancia un appello al voto: «Esercitiamo i nostri diritti»
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto
Regionali, coalizione centrosinistra in piazza per Matteo Ricci - In piazza Roma ad Ancona risuona la celebre canzone Seven Nation Army dei White Stripes: Matteo Ricci, eurodeputato del Partito democratico e candidato della coalizione di centrosinistra a presidente
Regionali, alleanza centrosinistra in piazza ad Ancona 11 luglio - Un evento in piazza del Plebiscito ad Ancona per presentare "l'Alleanza del Cambiamento".