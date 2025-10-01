Elezioni regionali Pazzano a piazza Camagna racconta la sua idea diversa di Sud

Reggiotoday.it | 1 ott 2025

Una piazza piena, partecipe, attenta. Il 29 settembre, nel cuore di Reggio Calabria, piazza Camagna ha ospitato un momento di altissimo valore politico e culturale. A condividere idee e visioni, tre voci che da tempo incarnano un’idea diversa di Sud: Saverio Pazzano, candidato al Consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

