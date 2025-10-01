Elezioni regionali Nucera | Montagne calabresi un patrimonio da valorizzare

Giuseppe Nucera, candidato al Consiglio regionale nel collegio Sud con la lista Forza Azzurri, lancia l’allarme relativo allo spopolamento dei borghi e dell’entroterra calabrese. L’imprenditore, presidente del movimento La Calabria che Vogliamo, annuncia l’impegno a portare in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Anci Toscana. . Elezioni regionali, le interviste alla presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, al sindaco di Lucca, a Eugenio Giani e ad Antonella Bundu a margine dell'incontro tra i candidati e il Direttivo di Anci Toscana. ? https://ancitoscana.it/ant - facebook.com Vai su Facebook

Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X

Regionali Calabria, Nucera: “montagne da valorizzare, piano di investimenti e assunzioni per i giovani” - Giuseppe Nucera, candidato al Consiglio regionale nel collegio Sud con la lista Forza Azzurri, lancia l’allarme relativo allo spopolamento dei borghi e dell’entroterra calabrese. Lo riporta strettoweb.com

Rapporto Montagne, parte da Maierà il tour di Uncem e Legambiente. Coinvolti i candidati alla Regione - Un vero e proprio tour che toccherà diversi comuni calabresi, con proposte e dati per la Regione che al voto per una piattaforma regionale Montagna ed enti locali ... Come scrive quicosenza.it