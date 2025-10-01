Elezioni regionali l’effetto Marche | In Umbria bisogna cambiare passo E dire che governano i comunisti

PERUGIA Francesco Acquaroli, confermato governatore di centrodestra nelle Marche, era in vantaggio nei sondaggi rispetto all’avversario. Anche lui aveva il grande problema delle liste di attesa. E anche lui era presidente uscente. Tante similitudini con Donatella Tesei che però un anno fa è uscita sconfitta in Umbria. Non senza sorpresa. Senatore Franco Zaffini (Fratelli d’Italia), la situazione di partenza era simile a quella in Umbria di un anno fa. Ma il risultato è stato diverso. "I marchigiani sono gente con i piedi per terra, sono pratici. Hanno premiato il buon governo e la pragmaticità del nostro candidato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

