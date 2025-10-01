Elezioni regionali due appuntamenti a Reggio Calabria e Locri con l' on Donzelli

Reggiotoday.it | 1 ott 2025

Continuano gli eventi in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Giovedì 2 ottobre i coordinamenti della Città metropolitana e della provincia di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia hanno organizzato due momenti di confronto e partecipazione con la presenza di Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

