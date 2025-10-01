Elezioni regionali due appuntamenti a Reggio Calabria e Locri con l' on Donzelli
Continuano gli eventi in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. Giovedì 2 ottobre i coordinamenti della Città metropolitana e della provincia di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia hanno organizzato due momenti di confronto e partecipazione con la presenza di Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali, Marino (Rete di Trieste) lancia un appello al voto: «Esercitiamo i nostri diritti» Segui il link per approfondire: https://www.avveniredicalabria.it/elezioni-regionali-marino-rete-di-trieste-lancia-un-appello-al-voto-esercitiamo-i-nostri-diritti/ - facebook.com Vai su Facebook
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X
Elezioni regionali, due appuntamenti a Reggio Calabria e Locri con l'on Donzelli - Giovedì 2 ottobre i coordinamenti della Città metropolitana e della provincia di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia hann ... Come scrive reggiotoday.it
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni - Dieci anni fa il Partito democratico governava in quindici regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Da ilfoglio.it