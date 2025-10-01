Elezioni regionali | Coldiretti chiede ai candidati impegno a creare fondo permanente per i danni subiti dall' allagamento del canale scolmatore

Pisatoday.it | 1 ott 2025

“Un fondo permanente a tutela delle imprese danneggiate dagli allagamenti a seguito dell’utilizzo del canale scolmatore dell’Arno e soprattutto dei suoi affluenti”: è la richiesta avanzata da Coldiretti Toscana ad Eugenio Giani e Alessandro Tomasi in occasione dell’incontro con i due candidati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

