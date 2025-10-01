Elezioni regionali centrodestra gioca a nascondino | ancora in bilico il nome del candidato

Casertanews.it | 1 ott 2025

A meno di due mesi dal voto per le Regionali in Campania, il centrodestra continua a non sciogliere il nodo più importante: il nome del candidato presidente. Un ritardo che rischia di compromettere l’intera campagna elettorale, consegnando al governatore uscente Vincenzo De Luca un ulteriore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

