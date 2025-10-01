Elezioni nasce un coordinamento per una regione a misura di diritti

Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay Cosenza e Arci Cosenza) annunciano la costituzione di un coordinamento di scopo con l’obiettivo di elaborare una proposta di legge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

