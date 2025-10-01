Elezioni Marche il voto visto dal capogruppo di FdI Bignami | Premiati dal risultato

Ancona, 1 ottobre 2025 – Centoventi minuti prima dello spoglio che ha portato Francesco Acquaroli alla vittoria nelle Marche, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, faceva i compiti di matematica insieme con la figlia, tra exit poll e chiamate da mezz’Italia: “I numeri mi piacciono, con le preferenze mi sono confrontato da sempre”. Il primo giorno di Acquaroli-bis, nuova giunta in due settimane Presidente Bignami, per la prima volta Fratelli d’Italia è il primo partito nelle Marche: 27,4% contro il 22,5% del Pd. “È un premio al lavoro: quanto fatto a livello regionale, ma anche nazionale, ha pagato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Marche, il voto visto dal capogruppo di FdI. Bignami: “Premiati dal risultato”

